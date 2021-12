Gesundheitsminister Spahn warnt : Corona-Lage wird „rund um Weihnachten traurigen Höhepunkt erreichen“

Berlin Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Bund-Länder-Beschlüsse verteidigt. Die Lage werde noch „rund um Weihnachten ihren traurigen Höhepunkt erreichen“.

„Wären alle erwachsenen Deutschen geimpft, steckten wir nicht in dieser schwierigen Lage“, sagte der CDU-Politiker am Freitag in Berlin mit Blick auf deutlich höhere Anteile Ungeimpfter an Infizierten und Intensivpatienten. Die Bund-Länder-Beschlüsse zu schärferen Maßnahmen machten deutlich: „Deutschland nimmt die Lage ernst.“ Diese Entscheidungen seien spät gekommen, aber immerhin getroffen. Sie müssten nun umgesetzt werden.