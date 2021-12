Pandemie in Mettmann: Kinderärztin muss Impftermine absagen.

Mettmann Zur Impfung von angehenden Jugendlichen kann nur Biontech verwendet werden. Moderna kommt nicht in Frage. Die Impfkommission warnt vor einem Einsatz bei Menschen unter 30 und Schwangeren.

„Die Ärztin hat uns an die Impfstellen des Kreises verwiesen, sie könne leider nichts für uns tun“, sagt Elena Adolphs. Ihr Zwölfjähriger ist enttäuscht. Er hatte sehr auf seine zweite Impfung gehofft, um spätestens in zwei Wochen wieder mehr Freiheiten zu bekommen. Ohne einen festen Impftermin bei der eigenen Ärztin droht ihm und zahlreichen jungen Menschen nun stundenlanges Warten vor einem Impfzentrum. Und vielfach sei auch dort nicht gesichert, dass genug Biontech Impfstoff vorhanden sei.

„Ich habe nicht bloß auf einen Lieferanten vertraut, sondern einen Großhändler kontaktiert und bei mehreren Apotheken angefragt, vergeblich“, schimpft Kinderärztin Biggemann. Ihrem Ärger über den ausbleibenden Impfstoff hat sie in einem Brief an Landesgesundheitsminister Laumann Luft gemacht. Der Mangel ist kein Einzelfall, so der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Erst seien die Lieferungen für Kinderärzte auf 30 Dosen Biontech-Impfstoff pro Praxis pro Woche reduziert worden. Und jetzt werde nicht einmal diese unzureichende Menge ausgeliefert. BVKJ-Präsident Dr. Thomas Fischbach greift zu einem Vergleich, um die „absurde“ und „inakzeptable“ Fehlentscheidung des Bundesgesundheitsministers zu brandmarken: „Genauso gut könnte man der Feuerwehr das Löschwasser rationieren bei einem Großbrand.“

Elena Adolphs tut das Hin und Her um die in diesen Tagen so wichtige Impfung für ihren Sohn leid. Der habe täglich davon erzählt, dass er schon bald den kompletten Impfschutz gegen das Corona-Virus besäße. Nun sei er natürlich durch die Absage bitter enttäuscht worden. us einer Mutter sagte die Mettmannerin habe sie überhaupt kein Verständnis für diese Art der staatlichen Sanktionierung: „So werden wir diese Pandemie nicht in den Griff bekommen. Man kann nicht auf der einen Seite sagen, dass die Menschen sich impfen lassen sollen – und auf der anderen Seite dann den Impfstoff nicht bereitstellen.“