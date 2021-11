Großeinsatz in Brüggen : Sauna-Club brennt völlig aus

Großeinsatz in Brüggen

Brüggen Die Feuerwehren waren in der Nacht zu Sonntag in Brüggen im Großeinsatz: Aus ungeklärter Ursache kam es zu einem Brand im FKK-Sauna-Club „Golden Time“. Die B221 wurde zeitweilig voll gesperrt.

Um 4 Uhr am Sonntagmorgen waren die goldenen Zeiten nur noch rauchende Trümmer und glühende Asche: Der Sauna-Club „Golden Times“ in Brüggen-Genholt ist in der Nacht zu Sonntag völlig ausgebrannt. Menschen kamen nicht zu Schaden; das Etablissement war laut Polizei zum Brandzeitpunkt geschlossen.