Brand in Korschenbroich : Unbekannte sollen etwa 180 Strohballen angezündet haben

Update Korschenbroich Nach dem Großeinsatz der Feuerwehr wegen rund 180 brennender Strohballen geht die Polizei nicht mehr von einer Selbstentzündung aus. Sie sucht nun Zeugen, die Unbekannte beobachtet haben, die entweder fahrlässig oder vorsätzlich das Feuer entzündet haben.

Am frühen Sonntagabend war die Feuerwehr nach dem Brand an der Gilleshütte zunächst noch von einer Selbstentzündung der Ballen ausgegangen. Das hat sich offenbar geändert. Denn die Polizei teilte am Montag mit, dass unbekannte Täter die rund 180 Strohballen an der Straße „Am Winandshof“ entzündet hatten. Ob es sich um fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung handelt, sei derzeit Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Die Polizei sucht nun Zeugen und wendet sich an die Bevölkerung: Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit dem Kommissariat 11 in Verbindung zu setzen.

Ein Anwohner hatte die Feuerwehr am Sonntag, 17. Juli, gegen 15.45 Uhr alarmiert, dass es auf dem Feld an der Gilleshütte nahe dem Kindergarten „Niersinsel“ brennen würde. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand bereits die gesamte Strohmiete in Flammen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht und eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden, teilte die Polizei am Montag mit.