Handball-Regionalliga : TVK hat im Spitzenspiel das Nachsehen

Handball-Regionalliga Routine und Cleverness gaben am Ende den Ausschlag für die Gäste aus Ratingen. Der TV Korschenbroich hatte hingegen nicht seinen besten Tag – und musste die zweite Saisonniederlage hinnehmen.

Es hat nicht sollen sein. Vor gut 450 Zuschauern verlor der TV Korschenbroich das Spitzenspiel gegen interaktiv Handball aus Ratingen am Ende mit 30:34 (12:13). Für Korschenbroich war es die zweite Saisonniederlage, mit zehn Punkten liegt der TVK derzeit auf Platz fünf.

Die Voraussetzungen für dieses Top-Spiel waren bei den Hausherren nicht ganz optimal. Neben dem verletzten Kapitän David Biskamp war auch Regisseur Mats Wolf nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, da er während der Woche gesundheitlich angeschlagen war. So war es dann auch nicht weiter verwunderlich, dass er seine Leistung nicht wie gewohnt abrufen konnte.

Bei den Gästen aus Ratingen passte an diesem Tag einfach alles zusammen. „Viele Spieler haben mir auch nach dem Spiel gesagt, dass sie seit Ewigkeiten schon nicht mehr so gut gespielt hätten“, berichtete der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf nach der Partie. „Sie haben es eben genau auf den Punkt auf die Platte gebracht.“

Dagegen erwischte der TVK eben nicht seinen allerbesten Tag – obwohl man während der ersten Halbzeit sogar mit 12:10 in Führung lag, ehe Ratingen die Partie noch zu einer 13:12-Pausenführung drehte. Auch nach der Pause stand es kurzzeitig 15:15, doch in Führung ging der TVK nicht mehr – stattdessen hatte Ratingen zwischenzeitlich sogar sechs Tore Vorsprung.

Die beiden Torhüter bei Korschenbroich waren sicherlich nicht schlecht, lieferten eine wirklich solide Leistung ab, aber es fehlten dann doch Paraden, mit denen sie sogenannte hundertprozentige Chancen der Gäste vereitelten. Auch die Abwehr war nicht immer auf der Höhe des Geschehens, das zeigen auch die 34 Gegentreffer deutlich auf. Der jüngste Spieler der Gäste zählt 27 Jahre und das Durchschnittsalter liegt über 30 Jahre, was an diesem Abend jedoch alles andere als ein Nachteil war. Es war beeindruckend, wie routiniert sich die Gäste zeigten und auch ihre Cleverness war kaum zu überbieten. Auffälligster Akteur war Kapitän Alexander Oelze, der insgesamt elf Treffer verbuchte. „Um ein solches Starensemble zu bezwingen, muss schon alles gelingen“, sagte Wolf im Nachinein.

Allerdings war es ja nun auch nicht so, dass Korschenbroich vorgeführt wurde. Das Team kämpfte leidenschaftlich um jeden Ball und versuchte auch mit verschiedenen Abwehrsystemen die Begegnung in der zweiten Hälfte noch zu drehen. Sei es durch eine offensive 3-2-1-Variante, durch Manndeckung einzelner Gegenspieler oder durch eine komplette Manndeckung. Es reichte halt nicht aus. „Wir können erhobenen Kopfes aus diesem Spiel gehen“, betont Wolf. „Die Mannschaft hat sich zu keinem Zeitpunkt aufgegeben, hat sehr diszipliniert agiert und sich nie aus der Ruhe bringen lassen. In den entscheidenden Phasen fehlten lediglich Kleinigkeiten.“