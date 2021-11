Naturschutz in Viersen : Ein Bürgerwald für Süchteln

„Ich bin als Kind gleich nebenan am Heidweg aufgewachsen, deswegen ist es uns ein Anliegen, zu helfen“, sagte Vater Christian Jansen. Gemeinsam mit seiner Frau Agnes und den Töchtern Lena (4) und Anna (7) pflanzte er zwei Bäume. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Süchteln Am Äquatorweg pflanzten zahlreiche Süchtelner am Wochenende selbst gekaufte Bäume. So sollen die Folgen des Orkans im Jahr 2018 abgemildert werden. Weitere Pflanzaktionen sind schon in Planung.