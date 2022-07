Mit Tauchern und Hubschrauber : Retter suchen vermisste Person im Hitdorfer See

Hitdorf Zu mehreren Einsätzen wurden am Wochenende Feuerwehr und Rettungsdienste gerufen. Im Hitdorfer See war eine leblose Person gemeldet worden.

Am Samstag hatte die Polizei am frühen Abend die Feuerwehr Leverkusen über eine leblose Person im Hitdorfer See informiert. Einsatzkräfte beider Wachen der Berufsfeuerwehr, Taucher der Feuerwehr, der Löschzug Hitdorf der Freiwilligen Feuerwehr sowie Kräfte des Rettungsdienstes fuhren zur Einsatzstelle. Außerdem wurde zur Unterstützung der Rettungskräfte Intensivhubschrauber Rheinland alarmiert.

Fast gleichzeitig gegen 18 Uhr erhielt die Leverkusener Feuerwehrleitstelle einen Notruf, dass ein Tier in Not sei. In einer Dachrinne eines Hauses in Fixheide hatte sich eine Schwalbe verheddert. Die Freiwillige Feuerwehr Lützenkirchen befreite den Vogel aus seiner misslichen Lage.