Blaulicht in Erkrath : Kurzschluss im Kabelbaum: Auto brennt auf dem Gerberplatz völlig aus

Erst schlugen sie nach Flammen, dann leerten sie Handfeuerlöscher: Schließlich kam die Feuerwehr Vergebens. Auf dem Gerberplatz brannte ein Auto völlig aus.

Als die ersten Einsatzkräfte am Gerberplatz eintrafen, stand dort der Audi bereits nahezu vollständig in Flammen. Der 35-jährige Fahrzeughalter und mehrere Zeugen hatten bereits mit eigenen Mitteln und Handfeuerlöschern erste Löschversuche unternommen. Vergebens. Der Erkrather Feuerwehr gelang es mit ihrem Gerät sehr rasch, den Fahrzeugbrand zu löschen. Dennoch kam für den Audi jede Rettung zu spät. Auch ein vor dem Brand-Fahrzeug geparkter weiterer Audi wurde beschädigt. Kunststoffteile am Heck dieses Wagens schmolzen in der Brandhitze zusammen. Zudem waren zwei Laubbäume betroffen, die in unmittelbarer Nähe standen.