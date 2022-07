Rauchsäule bis Moers zu sehen : Großbrand in Hünxer Gewerbebetrieb

Das Feuer war am Mittag unter Kontrolle. Foto: dpa/Marcel Kusch

Hünxe In Hünxe hat es am Sonntagmorgen einen größeren Feuerwehreinsatz gegeben. Die Halle eines quarzverarbeitenden Unternehmens stand in Flammen. Die Rauchsäule war zum Teil bis Moers zu sehen.

Die Feuerwehr in Hünxe wurde am Sonntagmorgen gegen neun Uhr zu einem größeren Brand in einen Gewerbebetrieb in Bucholtwelmen gerufen. Das teilte die Polizei im Kreis Wesel mit. Zuvor waren diverse Notrufe bei den Behörden eingegangen, weil die bei dem Brand erstandene Rauchsäule weithin sichtbar war.