30. Jahrestag des Brandanschlags in Solingen Familie Genç wünscht sich Haus des Gedenkens

Zuvor hatten schon die anderen Redner die Notwendigkeit betont, aus dem Brandanschlag von Solingen die richtigen Konsequenzen abzuleiten. So erinnerte Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach in seiner Rede seinerseits an den „lebenslangen Schmerz“ der Familie Genç und sprach von einem furchtbaren Schlag sowie einem Angriff auf die Menschlichkeit. Trotzdem, so der OB, habe Mevlüde Genç in den Tagen nach dem Anschlag, aber auch in den Jahren und Jahrzehten danach immer wieder den Weg gezeigt für ein besseres Zusammenleben.