30 Jahre nach dem Brandanschlag in Solingen Früherer Opfer-Anwalt widerspricht Verurteilten

„Ich halte es für unzumutbar, dass sich meine damaligen Mandanten in den Stunden der Trauer mit den Erklärungen der Täter auseinandersetzen“, sagte jetzt Rechtsanwalt Reinecke, der zudem auch inhaltlich den Verurteilten widersprach. So habe das OLG in seiner Urteilsbegründung hinlänglich begründet, warum man dem zunächst gemachten und erst im Verlauf des Prozesses widerrufenen Geständnis des Angeklagten Markus G. schlussendlich Glauben geschenkt habe. G. hatte damals zunächst gegenüber der Polizei und vor Gericht gestanden, das Haus der türkischen Familie Genç an der Unteren Wernerstraße in der Nacht auf den 29. Mai 1993 angezündet zu haben. Später hatte G. das Geständnis zurückgezogen.