30 Jahre nach dem Brandanschlag Das Erinnern als Mahnung

Sie erinnerte an ihre fünf Angehörigen, die im Jahr 1993 bei dem Brandanschlag von Solingen starben, der auf den Tag genau vor 30 Jahren Deutschland erschüttert hatte. Hatice Genç (18), die Bankkauffrau werden wollte. Gürsün Ince (27), Gülüstan Öztürk (12), Saime Genç (4), die sich so auf den Kindergarten gefreut hatte, und Hülya Genç (9), die so aufgeregt war, beim anstehenden Feiertag ein ganz neues Kleid anzuziehen.