Prozess vor dem Wuppertaler Landgericht Drei Jahre Haft wegen sexuellen Missbrauchs

Das Gericht hielt das offenkundig für eine Schutzbehauptung. Der Vorsitzende Richter Alexander Schräder sagte dazu in seiner Urteilsbegründung, dass der 35-Jährige erst jetzt damit beginnen würde, sich mit den Taten auseinanderzusetzen. Dazu gehöre auch die pädophile Neigung, die ein psychiatrischer Sachverständiger bei ihm festgestellt habe. Der Angeklagte sei „damit nicht allein in der Gesellschaft“, so Schräder. Gleichwohl sei er – vor allem auch, weil er die Taten bislang geleugnet habe – bislang therapeutisch unbehandelt und Wiederholungstaten seien nicht auszuschließen. Eine Haftstrafe sei auch deshalb angemessen, weil so eine Therapie angestoßen werden könne. Der Angeklagte leide an einer Persönlichkeitsstörung, ausgelöst durch seine Schwerhörigkeit in der Kindheit und eine daraus resultierende Entwicklungsstörung der Sprache. Er habe kaum Sozialkontakte gehabt und keine angemessenen, sexuellen Erfahrungen machen können.