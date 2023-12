Gedenken in Solingen Viele Nachfahren besuchen Stolperstein-Verlegungen

Wollte man den ganzen Irrsinn und die Menschenfeindlichkeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft an einem Schicksal festmachen, böte sich – freilich neben unzähligen anderen – besonders die Biographie von Carl Paul Rotthaus an: Im ersten Weltkrieg hatte er noch für das Deutsche Kaiserreich gekämpft. Während der NS-Diktatur wurde der an Epilepsie leidende Mann in einer bayrischen Anstalt zu Tode gehungert – im Rahmen der „Euthanasie“.