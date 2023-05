30. Jahrestag des Brandanschlags in Solingen „Unser Schmerz wird nie vergehen“

Info

Anschlag Am 29. Mai 1993 wurde am frühen Morgen ein Brandanschlag auf das von Bürgern türkischer Abstammung bewohnte Zweifamilienhaus der Familie Genç in Solingen verübt. Die Tat hatte einen rechtsextremen Hintergrund.

Opfer Dabei starben fünf Menschen, darunter drei Kinder. 17 weitere Menschen erlitten zum Teil lebensgefährliche Verletzungen, unter anderem ein sechs Monate alter Säugling, ein dreijähriges Kind und der 15 Jahre alte Bekir Genç.

Täter Vier Männer im Alter von 16 bis 23 Jahren wurden verurteilt, einer zu 15 Jahren Freiheitsstrafe, die drei anderen erhielten jeweils die höchste Jugendstrafe von zehn Jahren. Alle haben ihre Strafen verbüßt, zwei der Täter wurden wegen guter Führung vorzeitig entlassen.

Gedenken Am 28. und 29. Mai finden in Solingen mehrere Gedenkveranstaltungen statt. Am Sonntag wird um 16.30 Uhr der Mevlüde-Genç-Platz eingeweiht, danach folgt um 17.30 Uhr ein Mahngang zur Unteren Wernerstraße, dem Ort des Anschlags. Dort wird um 18 Uhr gemeinsam gebetet. Am Pfingstmontag findet um 14 Uhr im Konzerthaus die zentrale Gedenkveranstaltung statt, bei der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht.