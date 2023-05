30. Jahrestag des Brandanschlags in Solingen Mevlüde Genç – ein Platz trägt jetzt ihren Namen

Öslem Genç, Enkelin der im vergangenen Oktober verstorbenen Mevlüde Genç, sprach stellvertretend für ihre Familien einen großen Dank an die Stadt Solingen aus: „Danke, dass Sie an so einem zentralen Ort den Namen unserer Mutter ehren und verewigen“. Mit größtem Respekt sprach die Studentin von ihrer Großmutter, die das schlimmste Schicksal erlebt habe, das eine Mutter überhaupt erleben könne – „und trotzdem rief sie unmittelbar nach dem Anschlag zur Versöhnung auf“.