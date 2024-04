Bahn-Verbindungen rund um Solingen RE 7 und RB 48 gestört, RE 47 fällt aus – damit müssen Fahrgäste rechnen

In Wuppertal konnten etwa 80 Bahnreisende Montagmorgen mehr als zwei Stunden ihre Züge nicht verlassen. Grund war eine heruntergestürzte Oberleitung, die auf einen Zug gefallen war, der im Bahnhof Oberbarmen am Gleis stand. Laut Bundespolizei stand daneben ein weiterer Zug, der ebenfalls betroffen war und nicht weiterfahren konnte: Die Stromleitung musste erst geerdet werden. Normalerweise führen die Oberleitungen 15.000 Volt bei 1000 Ampere – für Menschen sind Stromstöße aus diesen Leitungen in der Regel tödlich. Erst, nachdem Techniker das Kabel geerdet hatten, konnte der Zug mit 80 Bahnreisende evakuiert werden. Bedingt durch das Unglück fielen Züge auch des Fernverkehrs aus. ICs und ICEs mussten umgeleitet werden und konnten nicht in Wuppertal halten. Zeugen berichteten, dass sie eine Explosion gehört und Rauch wahrgenommen hatten, bevor die Oberleitungen herunter fielen.