Ermittlungen gegen mutmaßliche Schleuser Stadt Solingen prüft Compliance-Verhalten

Die Stadt unterstrich am Mittwoch in diesem Kontext einmal mehr, dass Mitarbeiter in der Ausländerbehörde sowie bei der Wirtschaftsförderung in den laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Düsseldorf ausschließlich als Zeugen geführt würden. Und parallel verteidigte der von der Stadt beauftragte Anwalt auch das Vorgehen der Wirtschaftsförderung, nach Bekanntwerden der Vorwürfe Verbindungen zwischen der Wirtschaftsförderung und den Beschuldigten aus dem Internet genommen zu haben. Dies sei ein übliches Vorgehen, sagte der Anwalt, der zudem versicherte, die entsprechenden Seiten seinen nicht gelöscht, sondern vielmehr gesichert worden.