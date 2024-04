950 Betreuungsplätze in Solingen fehlen Unternehmer sucht Wege aus Kita-Misere

Die Kita-Misere in der Klingenstadt hat Auswirkungen – bis in die Unternehmen hinein. Denn bei der Anwerbung von Fachkräften inner- und außerhalb Solingens wäre ein gewichtiger Standortvorteil, wenn es eine genügend große Anzahl an Betreuungsplätzen in Solingens Kindertagesstätten gäbe. Doch aktuell fehlen in der Stadt rund 950 Betreuungsplätze. Das macht sich auch im Arbeitsalltag des Software-Dienstleisters Fourtexx bemerkbar.