Nach Aus für Solinger Werk IG Metall wirft Adient Versäumnisse vor

Gleichzeitig wollte der Gewerkschafter die Begründung von Adient, man sei unter anderem aufgrund der Veränderungen in Richtung Elektromobilität zu der Werksschließung in Solingen gezwungen, nicht gelten lassen. So hätten „kluge Unternehmen“ längst begonnen, sich auf den Strukturwandel in der Automobilindustrie einzustellen und entsprechende Strategien erarbeitet, widersprach Röhrig der Darstellung des Unternehmens. Allerdings sieht auch die Gewerkschaft kaum noch Chancen, die Schließung zu verhindern. Vielmehr gehe es nunmehr darum, für die Beschäftigten einen guten Sozialplan zu verhandeln. „Das kann zum Beispiel auch Gespräche über eine Transfergesellschaft beinhalten, in die die Arbeitnehmer nach dem Aus in Merscheid wechseln können“, sagte IG Metall-Geschäftsführer Röhrig.