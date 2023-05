Einzelhandel in Solingen Grund der Innenstadt-Krise liegt nicht am Neumarkt

Doch das ist so nicht ganz schlüssig. Zwar soll keineswegs bestritten werden, dass einige Ketten ihre Filialen im Lauf der Zeit vom Mühlenplatz an den Neumarkt verlegt haben. Nur ist das nicht der eigentliche Grund für die negative Entwicklung der Galerien. Vielmehr führten erst die ehrgeizigen, aber letztlich erfolglosen Pläne eines Investors dazu, dass das im Jahr 2000 eröffnete Center im Schatten der Clemens-Kirche ab 2015 zwischenzeitilich regelrecht ausblutete. Die bis heute allgegenwärtigen Lücken in den Clemens-Galerien können also nicht einfach so dem Hofgarten in Rechnung gestellt werden. Wie dies im Übrigen auch für die Hauptstraße gilt. Deren Misere hatte nämlich ebenfalls schon längst vor dem Hofgarten begonnen.