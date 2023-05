Berufungsprozess am Landgericht Wuppertal Mietwagen für 23.000 Euro zum Verkauf angeboten

Kurz nach Weihnachten 2019 hatte ein schwarzer Mercedes C250 seinen Besitzer gewechselt. Auf der Zulassungsstelle kam das böse Erwachen für die neuen Eigentümer: Die Papiere waren gefälscht. Das Auto wurde eingezogen, das Geld war weg. 23.000 Euro hatten sie hingeblättert für den Wagen, nachdem sie mit dem Verkäufer aus Solingen in einer Tiefgarage in Hilden nach einer Probefahrt einig geworden waren. Weil die Käufer nicht genug Bargeld dabei hatten, fuhr man gemeinsam zu einer Bankfiliale in Hilden. Dort wurde gleich der Kaufvertrag unterschrieben und das abgehobene Geld übergeben.