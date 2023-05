30. Jahrestag des Brandanschlags in Solingen Demonstrationen bleiben friedlich

Mit einer einfachen Friedensbotschaft wandten sich die prominenten Gäste der Kundgebung an das Publikum: „Die Liebe gewinnt“ hieß das erste von zwei Liedern, die die Kölner Mundart-Band „Brings“ in Dreierbesetzung auf einer kleinen Bühne vor dem Solinger Rathaus vortrug. „Lasst uns an die Leute denken, die nicht mehr unter uns sind“, sagte Frontmann Peter Brings im Bezug auf die Opfer des Solinger Brandanschlags – und leitete damit zum zweiten Lied über: „Su lang mer noch am Lääve sin.“