Polizeistiftung hilft 16-Jähriger aus Solingen „Finja hat das erste Mal wieder rosa Wangen“

Für Mutter Katja Monscheuer und ihren Mann war es ein Lichtblick: „Sie ist in diese Kammer gegangen und hatte danach das erste Mal rosa Wangen und warme Füße.“ Wer das für eine Lappalie hält, muss die Geschichte erfahren, die hinter der Solinger Familie liegt – und deren Folgen immer noch andauern: Die 16 Jahre alte Finja leidet unter Post Covid. Nach einer Corona-Infektion erkrankte sie im vergangenen Jahr an einer schweren neuroimmunologische Erkrankung, der so genannten Myalgischen Enzephalomyelitis, und entwickelte ein Chronisches Fatigue-Syndrom (ME/CFS).