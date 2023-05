Unternehmen plant Expansion nach Solingen Die jungen Wijlden mit dem Holzhemd

Während des Studiums an der Bergischen Universität war Timo Beelow sicher: „Ich mache das nie wieder.“ „Das“ war eine eigene Bekleidungsmarke, die der angehende Diplom-Ökonom einführen wollte, die ihm aber wenig Freude bereitete. Anderthalb Jahrzehnte später ist es anders. Der gebürtige Wuppertaler ist wieder in der Textilbranche unterwegs, hat aber Spaß daran und gleich noch ein reines Gewissen. „Das Schöne ist, dass man am Ende des Tages mit einem guten Gefühl nach Hause geht, weil man etwas Gutes getan hat.“