Stadtverwaltung in Solingen Auf dem Weg zum Bürger-Rathaus

Die Verwaltung hat ihre über die Stadt verteilten Dienststellen unter die Lupe genommen. Neben dem Rathaus am Walter-Scheel-Platz in der Innenstadt, dem Verwaltungsgebäude an der Bonner Straße / Langhansstraße in Ohligs sowie dem ehemaligen Stadtwerke-Gebäude an der Gasstraße in Höhscheid sowie den verschiedenen angemieteten Standorten hat sich eine Projektgruppe in diesem Zusammenhang die Arbeitsplatzkosten in jedem Gebäude angeschaut. Dazu zählt auch das Arbeitsamtsgebäude an der Kamper Straße, wo das kommunale Jobcenter untergebracht ist.