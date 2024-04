Grünewald Classics in Solingen Auf Rendezvous mit der „Turbo-Maus“

Nur die Harten kommen in den Garten – und übernachten im selbst gebauten Camping-Anhänger, wenn die anderen Besitzer von Old- und Youngtimern schon wieder zu Hause oder im Hotel sind. Peter Schroth nimmt an diesem Wochenende zum ersten Mal an der „Grünewald Classics“ teil. Der Garten- und Landschaftsbauer aus Wachtberg bei Bonn präsentiert seinen Opel Diplomat 5.4 aus dem Jahr 1977 und den aus einem 29 Jahre alten Volvo entwickelten Anhänger. Für das Gespann gab es am Samstag den dritten Preis beim GWC Contest.