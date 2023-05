Anwohner haben noch viele Fragen Politische Diskussion um neue Veloroute gewinnt an Fahrt

Derweil kündigten CDU und FDP am Donnerstag an, in der kommenden Woche gemeinsam „eine Alternative zur derzeit diskutierten Lösung über die Kamper Straße, Merscheider Straße und Beethovenstraße“ vorschlagen zu wollen. Diese Alternative solle dann zeitnah in die zuständigen städtischen Gremien eingebracht werden, so die beiden Fraktionsvorsitzenden Daniel Flemm (CDU) und Jürgen Albermann (FDP).