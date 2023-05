Einzelhandel in Solingen Hofgarten-Umbau auf der Zielgeraden

In einigen Monaten steht das erste richtige Jubiläum im Terminkalender. Am 24. Oktober 2023 ist es exakt zehn Jahre her, dass der Hofgarten in der Solinger Innenstadt zum ersten Mal seine Pforten geöffnet hat. Ein runder Geburtstag, auf den seit der vergangenen Woche mit einer großen Aufschrift auf der Außenfassade des Hofgartens hingewiesen wird und der gebührend gefeiert werden soll. So planen die Verantwortlichen des Einkaufszentrums am Neumarkt schon seit geraumer Zeit ein umfangreiches Jubiläumsprogramm, das insgesamt über rund 14 Tage laufen soll. Und nicht nur das, denn bis zum zehnten Hofgarten-Geburtstag sollen auch die zurzeit noch laufenden Umbauarbeiten im Center abgeschlossen sein.