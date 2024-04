Wegen der Kita-Misere in Solingen Städtisches Klinikum richtet Kindertagespflege ein

Das Städtische Klinikum (SKS) entschließt sich zu diesem Schritt, weil es in Solingen nicht genügend Betreuungsplätze an Kindertagesstätten gibt. 950 Plätze fehlen aktuell, das ist ein dramatischer Mangel. Zugleich ist das Klinikum durch die Schließung des Kplus-Krankenhauses St. Lukas in Ohligs sowie die Übernahme von Abteilungen und die Neueinstellung vieler Mitarbeiter zu einem der größten Arbeitgeber Solingens mit 2000 Beschäftigten gewachsen.