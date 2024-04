Bus- und Bahnverkehr in Solingen „Und dann sieht man nur noch die Rücklichter der 683“

Info

Das Problem Am Bahnhof Wuppertal-Vohwinkel ist eine Abstimmung zwischen Bus und Bahn laut Stadtwerken Solingen leichter, da dieser Stopp die Endhaltestelle der Linie 683 ist. Der Bus hat hier eine so genannte Standzeit. Die anderen Bahnhaltepunkte liegen hingegen am beziehungsweise im Streckenverlauf einer Linie. Um beide Anschlüsse herzustellen – also vom Bus zum Zug und vom Zug zum Bus – müssten die Busse einige Minuten an der jeweiligen Haltestellen stehen bleiben; möglicherweise zum Ärgernis der im Bus befindlichen Fahrgäste.

Grundsätzlich gilt Oberste Priorität haben bei allen Verkehrsunternehmen laut Stadtwerken zunächst einmal die eigenen Anschlussbeziehungen. Die Anschlüsse an andere Verkehrsunternehmen werden dabei nachrangig betrachtet.