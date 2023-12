Ehedrama in Solingen Sexuelle Belästigung oder Rachefeldzug?

Es soll mal Liebe gewesen sein. Nun sitzen sie sich im Gerichtssaal gegenüber. Unversöhnlich, wie es scheint. Sie sagt, er habe ihr an die Brüste gefasst. Da sei längst klar gewesen, dass sie keine Gefühle mehr für ihn habe und keinen Sex mehr wolle. Sie zeigt ihn an, das Amtsgericht verurteilt ihn wegen sexuellen Missbrauchs zu 9000 Euro Geldstrafe. Er sagt: Sie lügt, er habe sie nicht an den Brüsten berührt. Das Ganze sei ein Rachefeldzug. Der Berufungsrichter stellt klar: „Wir haben hier die klassische Aussage-gegen-Aussage-Situation“. Er lässt alle in den Zeugenstand laden, die etwas zur Sache sagen können: Den Solinger Amtsrichter, die Protokollkraft, die Mutter der Frau und die Nachbarin. Hat ihr Mann sie „begrapscht“? An einer Brust oder an beiden? Wie lange? Was hat er gesagt? Was hat sie gesagt? Wann? Und wo? Waren die Kinder schon im Kindergarten?