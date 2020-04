Deichverband Duisburg-Xanten : SPD: Bergbau soll für Deiche zahlen

Rheinberg Die Rheinberger Ortspartei sieht auch die RAG als Verursacher in der Pflicht.

Hochwasserschutz ist eine überaus wichtige Aufgabe. Die Deiche am Rhein müssen vernünftig ausgebaut und sicher sein. Das kostet viel Geld – da gibt es für die Rheinberger SPD keine zwei Meinungen. Und es sei nachvollziehbar und gerechtfertigt, dass dem Deichverband Duisburg-Xanten viel daran gelegen ist, sein Zuständigkeitsgebiet zu vergrößern (wir berichteten).

„Das können wir alles mittragen“, betont Peter Tullius als Vorsitzender des Rheinberger SPD-Ortsvereins. „Aber wenn man sich die betroffenen Gebiete anschaut, muss man zu dem Schluss kommen: Nicht die Menschen sind Schuld, dass sie auf potenziellen Überflutungsflächen leben, sondern der Bergbau.“ Deshalb müsse der sich auch an den Kosten beteiligen. „Wir setzen uns massiv dafür ein, dass die RAG als Verursacher bezahlt“, so Tullius, der selbst in Alpsray wohnt: „Wir haben dort 1992 gebaut.“ Seither sei Alpsray durch den Steinkohleabbau um zwölf Meter abgesackt. „Das haben nicht wir verursacht.“