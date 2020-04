Bauarbeiten in Rheinberg : Neue Trinkwasser- und Gasleitung in der Gelderstraße

Neue Trinkwasser- und Gasleitung in der Gelderstraße

Bauarbeiten in Rheinberg

Die Bauarbeiten an der Gelderstraße haben begonnen. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Die Arbeiten in der Fußgängerzone kommen gut voran. Im Zuge der Innenstadtsanierung werden Leitungen verlegt , bevor die Gelderstraße im nächsten Jahr neu gestaltet wird. Das Bauunternehmen Schubert aus Ochtrup arbeitet parallel für das Kommunale Wasserwerk (KWW) und für den Energieversorger Enni.

Im ersten Bauabschnitt wird die Straße zwischen der Eisdiele am Holzmarkt und dem Lokal Punto in Höhe der Kamper Straße aufgerissen. Dort werden eine neue Erdgasleitung, eine neue Trinkwasserleitung und ein Leerrohr für mögliche später erforderliche Leitungen verlegt. Bis Ende Mai soll dieser Abschnitt fertig sein. Im weiteren Verlauf der Gelderstraße bis zum Innenwall wird dann im Anschluss bis voraussichtlich Ende Juli ebenfalls die Gasleitung erneuert, die Trinkwasserleitung ist noch gut. Bis Mitte nächster Woche arbeitet auch das Unternehmen Umwelttechnik Janssen in der Gelderstraße. Es müssen noch einige Hausanschlüsse erneuert werden. Dieser Auftrag war bereits abgeschlossen.