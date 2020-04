Evangelische Kirchengemeinde : Kirchen-Team ruft Ältere zu Hause an

Rheinberg Die Evangelische Kirchengemeinde Rheinberg geht in der Corona-Krise neue Wege.

Die Corona-Krise sorgt für kreative Ideen in den Evangelischen Gemeinden in Rheinberg. „Es beginnt damit, dass sich die Zusammenarbeit der Evangelischen Gemeinden in unserer Stadt intensiviert“, so Udo Otten, Pfarrer der Gemeinde Rheinberg. Die wöchentlichen Impulse und die Gottesdienste auf dem Youtube-Kanal beziehungsweise auf www.kirche-rheinberg.de zusammen mit Pfarrer Heiner Augustin aus Budberg und Orsoy sind nur ein kleines Beispiel. Außerdem werden jetzt an den evangelischen Kirchen in Rheinberg, Budberg und Orsoy Holzkästen aufgestellt, wo sich Menschen ohne Internet die Predigten oder Texte der Impulse abholen können.