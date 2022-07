„Coronafrüchte“ in Düsseldorf : Rheinberg-Fotoprojekt wird Teil einer großen Ausstellung

Rheinberg/Düsseldorf Die Aktion „Du bist Rheinberg – Wir sind Rheinberg“ von Fotograf Peter Meulmann, auch als Buch erschienen, wird in der Gemeinschafts-Ausstellung „Coronafrüchte“ in Düsseldorf gezeigt.

Das vom Rheinberger Fotografen Peter Meulmann initiierte und umgesetzte Projekt „Du bist Rheinberg – Wir sind Rheinberg“ wirkt nach. Meulmann, Inhaber der „Fotoschmiede“ am Rheinberger Holzmarkt, teilt erfreut mit, dass das Projekt in die Gemeinschafts-Ausstellung „Coronafrüchte“ der Initiative „Angewandte Kunst. Düsseldorf“ und der Handwerkskammer Düsseldorf aufgenommen worden ist. „Wir sind zwar nicht Teil dieser Künstler-Gruppe, dürfen uns aber mit ,Du bist Rheinberg – Wir sind Rheinberg‘ der Ausstellung anschließen“, so der Fotograf. 20 der von ihm in der Corona-Zeit porträtierten Rheinberger und Rheinbergerinnen können gezeigt werden, ebenso das zum Projekt erschienene Buch sowie Videos.