Appell der Feuerwehren : „Bitte bleibt zuhause, wir bleiben für Euch einsatzbereit“

Rheinberg/Alpen Angesichts der Corona-Pandemie richten Feuerwehren einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung.

Feuerwehrleute aus der Region appellieren an die Menschen, weiter zu Hause zu bleiben, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Die Einsatzkräfte in Rheinberg veröffentlichten dafür auf Facebook eine Collage aus mehreren Fotos, die zusammen die Botschaft ergeben: „Bitte bleibt für uns zuhause, wir bleiben für euch einsatzbereit.“ Die Feuerwehr rief ihre Kollegen in Xanten, Alpen und Moers auf, ebenfalls solche Bilder zu veröffentlichen: „Lasst uns ein kreatives Zeichen setzen, um das Infektionsrisiko zu reduzieren. Gemeinsam sind wir stark!“