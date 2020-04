Konzerte in Rheinberg und Xanten : Pianist spielt vor Pflegeheim

Josef Barnickel will vor Pflegeheimen spielen. Foto: Josef Barnickel

Xanten/Sonsbeck/Rheinberg Um den Menschen in einem Pflegeheim in Xanten und einem Hospiz in Rheinberg eine Freude zu machen, planen ein Hotelier und ein Pianist kurze Auftritte vor den Gebäuden.

Der Besuch von Seniorenheimen ist im Moment verboten, um das Infektionsrisiko so weit wie möglich zu reduzieren. Für die Bewohner ist es eine schwierige Zeit, sie können Angehörige und Freunde nicht treffen. Die Hoteliers Anja und Markus Bach sowie Pianist Josef Barnickel wollen ihnen deshalb eine kleine Freude machen – mit Musik: Sie planen vor einem Pflegeheim in Xanten und einem Hospiz in Rheinberg einen Auftritt, jeweils etwa eine Stunde lang. Barnickel wird Lautsprecher dabei haben, damit die Melodien die Bewohner im Gebäude erreichen – es wird keinen Kontakt geben, der Pianist wird das Pflegeheim nicht betreten. Er wird nur spielen. Für die Menschen. „Es geht uns um Solidarität“, sagt Markus Bach, Inhaber des Landguts am Hochwald in Sonsbeck. Dort tritt Barnickel sonst regelmäßig auf. Wegen der Corona-Pandemie sind Restaurant und Hotel geschlossen. Damit der Musiker trotzdem etwas Geld verdient, wird er von Familie Bach für die Auftritte bezahlt. „Wir wollen helfen und Freude bereiten, gerade jetzt in der Krise, das macht für uns Solidarität aus“, sagt Bach.

