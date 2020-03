Sanierung Historscher Ortskern Rheinberg : Im April rollen die Bagger an

Die Gelderstraße ist Rheinbergs Fußgängerzone. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Beginn ist in der Alten Poststege, in der Gelderstraße werden Leitungen verlegt.

In der Stadthalle ließen sich jetzt rund 30 Frauen und Männer über den bevorstehenden vierten Bauabschnitt der Innenstadtsanierung informieren. Vertreter der Stadt Rheinberg, des Kommunalen Wasserwerks (KWW) und des Energieversorgers Enni skizzierten, was wann und in welcher Abfolge erledigt wird. Der von der Stadt beauftragte Planer Johannes Reinders fasste die wichtigsten Schritte detailliert zusammen.

Im April soll es mit der Alten Poststege losgehen, bis September soll alles fertig sein. Dort wird die Fahrbahn in Markt-Grau gepflastert, die Ränder werden rot geklinkert. Der Durchgang zwischen der Buchhandlung Schiffer-Neumann und dem Notariat und die angrenzende Fläche bleiben so, wie sie sind. Die Stellplätze werden leicht reduziert (von 30 auf 27), dafür kann dort künftig das Müllfahrzeug kreisen und die Anwohner müssen ihre Tonnen nicht mehr bis an die Kamper Straße ziehen. „Der Parkplatz muss neu gemacht werden, das Pflaster löst sich schon auf“, so Reinders. Neue „Klimabäume“ werden gepflanzt.

Im gleichen Zeitraum erneuern KWW und Enni die Trinkwasser- und Erdgasleitungen in der Gelderstraße. Ralf Karmann von Enni sagte, dass die Erdgasleitungen im ersten Schritt zunächst vom Holzmarkt bis zur Kamper Straße erneuert werden, dafür sind zehn Wochen angesetzt. Im zweiten Schritt kommt das Stück Kamper Straße bis Innenwall an die Reihe (weitere zehn Wochen). Kosten entstehen den Anliegern dadurch nicht. Das gilt auch für die Maßnahme des KWW. Es erneuert die Trinkwasserleitung von Holzmarkt bis Kamper Straße, die aus den 1930er Jahren stammt. Im hinteren Teil wurde erst Anfang der 2000er Jahre renoviert, erläuterte KWW-Geschäftsführer Georg Tigler. Für die Leitungsarbeiten wird die Gelderstraße ungefähr mittig mit leichtem Schlag zur linken Seite aufgegraben (vom Holzmarkt aus betrachtet). Der Graben wird einen Meter breit und 1,30 Meter tief sein. Die Arbeitsfläche oben wird drei bis vier Meter betragen. Geschäfte und Wohnhäuser bleiben alle erreichbar. Im nächsten Ausbauschritt geht es dann mit der Kamper Straße zwischen Underbergturm und Gelderstraße weiter. Es werden versetzt liegende Parkbuchten angelegt, vor dem Kamper Hof entsteht eine rötlich gepflasterte Platzsituation. Dadurch werde die Kamper Straße an der Stelle leicht eingeengt, sagte Johannes Reinders. Er hofft, dass dieser Abschnitt bis Ende des Jahres erledigt sein wird.