Corona-Regelung gelockert : Xanten kommt Campern entgegen

Xanten Wegen der Corona-Pandemie sollten zunächst alle die Campingplätze verlassen, die nicht ihren ersten Wohnsitz dort haben. Diese Regelung wurde aber noch geändert.

Es müssen doch weniger Menschen die Campingplätze in Xanten verlassen als zunächst angenommen. Nach Gesprächen mit Betroffenen und Platzbetreibern hat die Stadt die Regelung geändert. Demnach dürfen auch Personen bleiben, die mit ihrem Zweitwohnsitz auf einem Campingplatz in Xanten gemeldet sind, wie Bürgermeister Thomas Görtz sagte. In diesen Fällen könne davon ausgegangen werden, dass die Camper sich nicht nur zu touristischen Zwecken hier aufhielten, sondern dass Xanten zu ihrer zweiten Heimat geworden sei. Sollte es darüber hinaus Fälle geben, in denen es zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen angebracht sei, dass jemand auf dem Campingplatz bleibe, werde das berücksichtigt.