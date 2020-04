Kommunalpolitik : Grüne: Die Verwaltung hängt uns ab

Rheinberg Die Kommunikation zwischen Entscheidern im Stadthaus und Politik müsse dringend verbessert werden, mahnt Fraktionssprecher Bartsch.

Fast hatte man schon das Gefühl, in Zeiten der Corona-Krise herrsche Harmonie pur. Auch in Rheinberg: Politische Sitzungen fallen aus, der Bürgermeister legt den Fraktionen Dringlichkeitsbeschlüsse vor, die dann brav abgenickt und unterschrieben werden. So scheint es aber nicht zu sein. Jedenfalls lässt dies ein Vorstoß von Bündnis 90/Die Grünen erahnen. Die Fraktion erwartet, dass die Kommunikation besser wird. „Die Stadtverwaltung muss die Politik besser einbinden“, kritisiert Fraktionssprecher Jürgen Bartsch.

In der jetzt von Corona bestimmten Zeit habe sich das öffentliche Leben drastisch verändert, sagen die Grünen. Die notwendigen Gesundheitsvorkehrungen schränkten soziale Kontakte weitgehend ein. Dies gilt auch für den politischen Raum. So weit, so gut. Aber: „Nichtsdestotrotz müssen Verwaltung und Politik weiterhin funktionieren, um die notwendigen Regelungen zu treffen und Beschlüsse zu fassen. In Rheinberg wird aber derzeit ausschließlich in eine Richtung kommuniziert: Die Verwaltung versendet regelmäßig Pressemitteilungen. In einem Fall wurde ein Dringlichkeitsbeschluss unterbreitet, der innerhalb eines Tages von den Fraktionen abgezeichnet werden sollte.“