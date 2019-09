„Mitten inne Woche“ : Der erste Kulturtalk in Alpsray

Rheinberg-Alpsray Neben Rheinberger Politikern machen Andres Obering („Der Obel“) und Hajo Sommers (Ebertbad) mit. Volker Diefes moderiert.

Sami Durak, Betreiber des Kulturlokals „to hoop“ im Bürgerzentrum Alps­ray, präsentiert am Mittwoch, 4. September, ab 19 Uhr ein neues Format: den Kulturtalk „Mitten inne Woche“. Unter der Moderation des Kabarettisten und Schauspielers Volker Diefes sollen überregional bekannte und engagierte Kulturschaffende und Kommunalpolitiker ins Gespräch kommen. Zugesagt hat etwa bereits Andreas Obering, bekannt als „Der Obel“ und ehemals eine Hälfte des Comedy-Duos Till & Obel. Er ist seit 2003 als Solo-Kabarettist und Kulturmanager unterwegs. Auch Hajo Sommers ist dabei. Er ist nicht nur Präsident des Fußball-Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen, sondern auch Leiter des Kulturhauses Ebertbad in Oberhausen. Die Rheinberger Kommunalpolitik ist vertreten durch Klaus Wittmann (CDU) und Karin Winkel (SPD) und Ralf Vogel (FDP). Eingeladen sind auch Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen und den Linken.

