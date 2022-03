Live-Kultur in Rheinberg : Magie in Budberg, Musik in Alpsray, Kabarett in Rheinberg

Tom Duval will sein Publikum im Bürgerhaus verzaubern. Foto: Veranstalter

Rheinberg Am Samstagabend, 2. April, kann man sich entscheiden, wo man in Rheinberg Kultur genießen möchte. Magier Tom Duval tritt in Budberg auf, der Gitarrist Ben Granfelt in Alpsray und Kabarettistin Anka Zink in Rheinberg in der Stadthalle.

Zauberei im Bürgerhaus Budberg Am Samstag, 2. April, um 20 Uhr, verzaubert Tom Duval als Magier, Mentalist und Hynotiseur im Budberger Bürgerhaus, Rheinkamper Straße 41, seine Zuschauer. Er schaut den Menschen in den Kopf, trifft unglaubliche Vorhersagen und manipuliert geschickt die Entscheidungen der Zuschauer. In seiner abendfüllenden, interaktiven Show mit dem Titel „Gedankenkarussell“ sollen die Gäste eine faszinierende Reise in die Gedankenwelt des Menschen erleben. Tom Duval tritt seit über 25 Jahren regelmäßig in Theaterproduktionen und für Firmen auf. Er gastierte unter anderem in Roncallis Apollo-Theater und verblüffte naturwissenschaftliche Experten des Fraunhofer-Instituts mit seinen mentalen Fähigkeiten. Eine surreale Show mit Spaßfaktor, verspricht der Veranstalter. Im Bürgerhaus gilt die 3G-Regel. Karten sind für 15 Euro im Budberger Blümchen, Rheinkamper Straße 1, oder online unter info@buergerhaus-budberg.de erhältlich.

Bluesrock im To Hoop Der finnische Gitarrist und Sänger Ben Granfelt hat schon bei den legendären Wishbone Ash und bei den Leningrad Cowboys gespielt. Am Samstag, 2. April, ab 20.30 Uhr, tritt er mit seiner Band im To Hoop in Alpsray, Alpsrayer Straße 102, auf und präsentiert bluesigen, melodiösen Rock. Karten für das Konzert in Rheinberg gibt es im Vorverkauf ab 19,70 Euro, an der Abendkasase für 20 Euro.

Der finnische Gitarrist und Sänger Ben Granfelt (Mitte) steht für kernigen Blues und Rock. Foto: Veranstalter

Kabarett in der Stadthalle Die bekannte Kabarettistin Anka Zink kommt mit ihrem aktuellen Bühnenprogramm „Gerade noch mal gutgegangen“ nach Rheinberg. Am Samstag, 2. April, 20 Uhr, spielt sie in der Stadthalle. Karten für die Veranstaltung sind zum Vorverkaufspreis von 21 Euro im Kulturbüro der Stadt Rheinberg, unter der Telefonnummer 02843 171-271, in Zimmer 15 im Stadthaus oder auch online zum Selbstausdrucken unter www.stadt-rheinberg.reservix.de sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich. Eine Abendkasse wird es nicht geben. Voraussetzung für den Einlass ist die Erfüllung der 2G-Regelung (geimpft oder genesen).

(up)