Für Anfänger und Fortgeschrittene : Sprachkurse der Volkshochschule beginnen

Rheinberg Vom englischen Kochkurs bis zum Vormittagskurs für Anfänger in der niederländischen Sprache gibt es ein großes Angebot. Kursbeginn ist am Montag, 16. September.

„Sprache ist der Schlüssel zur Welt“ – dieses Zitat stammt von Wilhelm von Humboldt (1767-1835). Dass man Fremdsprachen am besten in der Gruppe lernt, im Idealfall sogar mit Muttersprachlern, wird einem schnell bewusst, wenn man einmal vor Ort an einem Sprachkurs teilgenommen hat. So bietet die VHS Rheinberg in den Verbandskommunen ein großes Sprachenangebot an: Vom englischen Kochkurs über einen Vormittagskurs für Anfänger in der niederländischen Sprache bis zur „English Business Week“ ist das Programm vielfältig. Erfahrene Kursleitende betreuen vom ersten Tag an mit Lerntipps und -strate­gien, um die neuen Vokabeln einfach behalten zu können. Und dieses von der Grundstufe über die Mittelstufe bis zum Konversationskurs. Der nächste Urlaub steht an oder ein Bewerbungsgespräch für den neuen Job, bei der VHS findet man den passenden Sprachkurs. Denn im Mittelpunkt aller Kurse stehen die Freude und der Spaß am Erlernen einer Fremdsprache. Wer neugierig geworden ist, sollte einfach mal online unter www.vhs-rheinberg.de schauen oder im neuen Programmheft des VHS-Zweckverbandes blättern, das an zahlreichen Stellen ausliegt. Wer eine Beratung wünscht, möge einen persönlichen Termin bei Fachbereichsleiterin Elisabeth Keggenhoff vereinbaren (Telefon 02843 90740-17).