Kneipenkonzert in Rheinberg : Gitarrist Peter Groesdonk spielt am Sonntag in Alpsray

Peter Groesdonk bei einem seiner Livekonzerte Foto: Veranstalter

Rheinberg Der Gitarrist Peter Groesdonk gibt am Sonntag, 10. April, ab 19 Uhr ein Kneipenkonzert im To Hoop im Alpsrayer Bürgerzentrum an der Alpsrayer Straße. Der Eintritt ist frei.

Rheinberg-Alpsray Feinsinnig, bunt, eindrucksvoll und keinesfalls in eine Schublade zu stecken – so wird der Gitarrist Peter Groesdonk beschrieben. Ein vielseitiger Gitarrist und kreatives Ausnahmetalent das mit seiner besonderen fast schon besonnenen Art auf ganz eigene Weise heraussticht. „Mit einer auffallenden Unaufgeregtheit und Leichtigkeit tanzt er geschickt im Wechselspiel von Rasanz und sinnlicher Ruhe übers Griffbrett und verzaubert so den Zuhörer“, heißt es.

Peter Groesdonk fand bereits im Alter von acht Jahren den Weg zur Gitarre. Stets gefördert von seinem Gitarrenlehrer Peter Karkowski, genoss er seit dem eine umfangreiche klassische Ausbildung am Instrument und in der Theorie. Ein weiterer wichtiger Baustein auf dem Weg hin zu dem heutigen Musiker, war die Begegnung mit dem Gitarristen Jimmy Wahlsteen und dessen Musik. Das erste Mal kam er so mit dem Gitarrenstil „Fingerstyle“ in Berührung. Schon bald entstanden Arrangements großer bekannter Hits und eigene Kompositionen, die heute den größten Teil seines Live-Programms ausmachen. Neue Inspirationen fand er bei diversen Master-Classes, unter anderem bei Adam Rafferty, Michael Fix und Kosho. Um den Weg zum vollständigen Musiker noch mehr nachzugehen, entschloss er sich 2015 zunächst zum Studium am Institut für Musik in Osnabrück. Ein Jahr später wechselte er nach Dresden an die Hochschule für Musik Carl Maria von Weber und erwarb dort 2018 seinen Abschluss.

Am Sonntag tritt der Musiker in Alpsray im To Hoop auf Foto: Veranstalter

Neben seinen Solokonzerten teilte er sich schon mit Musikern wie Jimmy Wahlsteen, Don Ross, Georg Göbel-Jakobi alias Ozzy Ostermann von Herbert Knebels Affentheater und Peter Kroll-Ploeger die Bühne. Zudem arbeitete er bereits bei Produktionen in der Dresdener Semperoper mit.

Beim Konzert am Sonntag in Alpsray gelten die aktuell gültigen Corona Bestimmungen. Am Ende wird ein Hut herumgereicht und es werden Spenden für den Musiker gesammelt.

