Ermittlungen in Alpen : Strohpuppen brennen ab – Polizei sucht Zeugen

Alpen Mit zwei großen Strohpuppen warb die Schützenbruderschaft Menzelen-Ost für das diesjährige Schützenfest. Am Sonntag sind diese Figuren abgebrannt. Die Polizei ermittelt.

In Menzelen-Ost sind am Wochenende zwei große Strohpuppen abgebrannt. Am Ortsausgang in Richtung Ginderich liegen nur noch Reste. „Wir sind fassungslos“, schreibt die Schützenbruderschaft Menzelen-Ost auf ihrer Facebookseite. Die Strohpuppen seien aufwendig geschmückt und aufgestellt worden, um auf das Schützenfest hinzuweisen. Es beginnt am Freitag, 7. September.