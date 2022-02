Live-Konzert in Rheinberg : Der Blues kehrt zurück ins To Hoop

Keith Dunn (re.) und Chris Rannenberg sind zwei Großmeister der Blues-Unterhaltung. Bald kommen sie nach Rheinberg. Foto: Veranstalter

Rheinberg Am Sonntag, 27. Februar soll das Duo Keith Dunn/Chris Rannenberg in Alpsray auftreten. Der amerikanische Bluesharpspieler und der deutsche Pianist sind Meister ihres Fachs.

Das To Hoop im Bürgerzentrum Alpsray sei lange genug eine Blues-freie Zone gewesen, findet Betreiber Sami Durak. Deshalb sollen dort bald wieder die guten Zeiten rollen. Den Auftakt machen, so es die Corona-Bestimmungen denn zulassen, am Sonntag, 27. Februar, Bluesharpspieler Keith Dunn aus den USA und der deutsche Pianist Chris Rannenberg, die sich in einem Blues-Special an der Alpsrayer Straße 102 die Ehre geben. Um 19 Uhr soll es losgehen.

Keith Dunn kam bereits in jungen Jahren in Kontakt mit der Mundharmonika, unter anderem durch die Musik von Bluesgrößen wie T-Bone Walker. Schnell gründete er seine erste Band „Blue Lightning“ und spielte Songs von Legenden wie Muddy Waters und James Cotton, mit denen er sich später die Bühne teilte. Big Walter Horton, Jimmy Rogers, Roy Eldridge, Big Mama Thorton – Dunn hat mit ihnen allen gespielt. Heute ist Dunn ein angesehener Musikproduzent, wenn er grade mal nicht tourt oder Workshops gibt.

Christian Rannenberg wurde 1956 in Solingen geboren und im Alter von 14 Jahren mit dem Bluesvirus angesteckt. Sein prägendes Erlebnis war ein Konzert des Bluespianisten Champion Jack Dupree 1972 in Osnabrück. Ein Gespräch mit Jack nach dem Konzert bestärkte ihn darin, sich intensiv mit dieser Musik und den Menschen, mit denen sie verbunden ist, zu beschäftigen. Erste Bandversuche im Kreise von Mitschülern folgten, und 1975 gründete er zusammen mit Todor Todorovic seine erste professionelle Band, die Christian Rannenbergs Bluesband, die nach etwa einem Jahr in „Blues Company“ umbenannt wurde.

Parallel zu seinen Aktivitäten als Musiker arbeitete Rannenberg als Fahrer für die Konzertagentur Rolf Schubert und lernte so Bluespianisten wie Blind John Davis, Sunnyland Slim, Willie Mabon oder Henry Gray kennen und wurde von ihnen gefördert. 1982 zog er nach Chicago, wo er mit John Littlejohn und Jimmy Rogers spielte. Mit dem Saxophonisten „Detroit“ Gary Wiggins gründete er das International Blues Duo, mit dem er in Europa tourte und das seit 2014 wieder zusammenarbeitet. Weiterhin war er mit Charlie Musselwhite, Angela Brown, Big Jay McNeely und Torsten Zwingenberger auf Tournee. 1990 zog er nach Kalifornien, wo er mit John Heartsman und mit Buddy Ace auftrat. Zurück in Deutschland gründete er mit Richard Bargel die Talking-Blues-Show.

Tickets gibt es ab 17 Euro plus Vorverkaufsgebühren im To Hoop, an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder im Netz unter www.reservix.de. Es gelten die jeweiligen Corona-Bestimmungen, derzeit 2G plus. In den Räumen befinden sich UV-Luftfilter.

