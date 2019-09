Ortsbegehung in Orsoy : CDU will den „Dicken Bären“ erhalten

Orsoy Deich, Kindergarten, Altes Zollhaus, die beiden Kirchen, der Spielplatz – bei der Ortsbegehung wurden zahlreiche Themen angesprochen.

Von der Grundschule aus absolvierte der kleine Tross – ein Dutzend Interessierter liefen mit – eine Tour vorbei am Spielplatz, am Rheindeich entlang und dann durch die einzelnen Straßen des Ortskerns. Mit Blick auf die Bürgerinitiative in Ossenberg streifte Engelke zu Beginn einmal das Thema Aufenthalt am Rheinufer. „Das wird hier durchaus gut angenommen. Da kommen Leute auch schon mal mit der Decke hin“, führte er aus. Man habe einen Blick darauf, dass das, was da eventuell hinterlassen werde, auch beseitigt wird. „Der augenblickliche Zustand hier und auch am Parkplatz ist wegen der Kirmes nicht repräsentativ“, machte er deutlich.