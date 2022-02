Live-Musik im Bürgerzentrum Alpsray in Rheinberg : Ein wahrer Blues-Marathon

Bluesharpspieler Keith Dunn begeisterte das Publikum in Alpsray zusammen mit dem Pianisten Chris Rannenberg. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg-Alpsray Keith Dunn (Bluesharp) aus den USA und der deutsche Musiker Chris Rannenberg (Piano) begeisterten das Publikum am Sonntagabend im To Hoop in Alpsray.

Von Olaf Reifegerste

Mit dem US-amerikanischen Mundharmonikaspieler Keith Dunn und dem deutschen Pianisten Christian Rannenberg gastierten am Sonntagabend zwei Bluesgrößen in der Rheinberger Musikkneipe To Hoop. Dass der dreieinhalbstündige Abend einen wahren Blues-Marathon zweier musikalischer „Koryphäen“ (Betreiber Sami Durak) bot, darüber begeisterte sich nicht nur das Publikum.

Durak versteht es, seit er die Spielstätte 2018 übernommen hat, dem Blues hier eine fast schon familiäre Heimat zu bieten, sei es in Form monatlicher Blues-Sessions oder mit Live-Konzerten aller Art. Immer wieder schafft er es, auch internationale Größen des Blues für Konzerte in seinen Musikclub im Bürgerzentrum Alpsray zu locken, wie eben jetzt auch wieder mit Dunn und Rannenberg, die in dieser Konstellation schon öfter zusammenspielten und derzeit auf Tour sind.

Auch wenn der 65-jährige Rannenberg ein ungemein exzellenter Bluesvirtuose am Flügel ist, der nicht nur heimliche Star war der überaus präsente und experimentierfreudige Harpspieler Dunn. Nicht auf der Bühne, wegen des schweren Flügels, sondern davor, nahmen er, ganz in Grau und mit Schiebermütze, und Rannenberg, ganz in Schwarz und mit Hut, zimmeratmosphärisch nah am Publikum Platz.

Dunn hatte ein kleines Köfferchen und eine durchsichtige kleine Plastiktasche dabei, beide randvoll gefüllt mit verschiedenen diatonischen Mundharmonikas. Ab dem Zeitpunkt, als er Platz nahm auf dem Stuhl am Mikrofon, begaben sich er, Rannenberg und das Publikum auf eine gemeinsame musikalische Reise durch teils ungekannte und hypnotisierende bis trancehafte Blues-Sphären unserer Zeit.

Dunn ist ein spannender Geschichtenerzähler seiner Lieder und mit einer besonders kratzigen, dunklen Gesangsstimme ausgestattet. So hören sich auch seine Soloparts, von denen er drei gleich nach der Pause zum Besten gab, volltönig voluminös an, darunter einer im R&B-Stil und einer im Blues-Train-Format. Von jetzt an bereicherte zudem der Musiker Khalif Wailin‘ Walter mit seiner Akustikgitarre das Bühnengeschehen. Und auch Pianistin Marion Wade, Ehefrau von Harpspieler Roger C. Wade, der am 25. März im To Hoop auftritt, setzte sich anstelle von Rannenberg für einen Song an den Flügel.

Die nächsten Konzerte im To Hoop: Sonntag, 6. März, 19 Uhr, Christian Christl und Christian Noll zusammen mit Janice Harrington beim monatlichen „Boogie@tohoop“; Freitag, 18. März, 20 Uhr, Saint-Patrick‘s-Day mit der Gruppe Sheevón und Irish Folk. Mehr Infos unter Tel. 0163 7452042 oder auf to-hoop.jimdosite.com.

(O.R.)