In der Rheinberger St.-Peter-Kirche : Mit Musik gegen Krieg und für Frieden

Rheinberg Unter dem Titel „Crucifixus“ hatten der Kammerchor Rheinland „Cantare et Sonare“ mit weiteren Mitwirkenden in die Pfarrkirche St. Peter nach Rheinberg eingeladen. Einige Sänger und Instrumentalisten fehlten krankheitsbedingt.

Zu einem Chor- und Instrumentalkonzert am Palmsonntag unter dem Titel „Crucifixus“ hatten der Kammerchor Rheinland „Cantare et Sonare“ mit weiteren Mitwirkenden in die katholische Pfarrkirche St. Peter nach Rheinberg eingeladen. Geboten wurden anspruchsvolle Chorkompositionen aus verschiedenen Stilepochen, die aus der reichhaltigen Fülle von Passionsmusiken stammen und einen musikalischen Schatz von beeindruckender Dichte und Intensität darstellen. Zusammen mit freier Dichtkunst gestaltete sich der Sonntagnachmittag zu einem beeindruckenden öffentlichen Aufruf gegen Krieg und für Frieden. Die Programmkonzeption und künstlerische Leitung des Konzertes lag in Händen von Willem Winschuh, dem Chorleiter von „Cantare et Sonare“.